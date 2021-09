Sliedrecht en Waterschap gaan in overleg over vrijliggend fietspad langs Tolsteeg

SLIEDRECHT/WIJNGAARDEN • De gemeente Sliedrecht onderschrijft de wens van het CDA voor een vrijliggend fietspad langs de Tolsteeg tussen Wijngaarden en Sliedrecht en wil die wens ter sprake brengen bij Waterschap Rivierenland, die de weg momenteel in beheer heeft.

Enkele weken terug had Vincent Prins van het CDA in Sliedrecht vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de wens voor de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Tolsteeg. Dat komt de veiligheid van het fietsverkeer tussen beide dorpen ten goede.

Toekomstbeeld

“De verbinding Tolsteeg met Beijerinkstraat wordt in beeld gebracht als wens en toekomstige verbinding in het Nationaal Toekomstbeeld Fiets”, reageert het gemeentebestuur van Sliedrecht. Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) Is een afspraak tussen het Rijk en de provincies. Daarbij wordt gekeken naar een landelijk dekkende infrastructuur voor fietsers.

Omdat Waterschap Rivierenland de wegbeheerder is van de Tolsteeg, gaat de gemeente Sliedrecht nu het gesprek aan met het waterschap over de wens voor een vrijliggend fietspad.

Overdracht

Intussen speelt op de achtergrond mee dat Waterschap Rivierenland graag al zijn wegen en fietspaden in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden wil overdragen aan de gemeenten in de regio. De wens voor een vrijliggend fietspad langs de Tolsteeg wordt door de gemeente Sliedrecht echter niet meegenomen bij die onderhandelingen.

“Hoewel wij de koppeling tussen beide trajecten begrijpen, zien wij de eventuele aanleg van het fietspad naast de Tolsteeg als een separaat dossier”, aldus het gemeentebestuur van Sliedrecht.