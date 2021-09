Elfstedenkruisje voor PSL-patiënt Hans Schalkwijk uit Meerkerk

MEERKERK • PSL-patiënt Hans Schalkwijk reed met zijn scootmobiel vijf dagen door Friesland en haalde met zijn ‘lotgenoten’ Aad Ottervanger en Ineke Aldendorff maar liefst 10.000 Euro op voor ALS Nederland.

Al meer dan veertien jaar tobt Hans Schalkwijk uit Meerkerk met zijn gezondheid. In 2011 werd de diagnose Primaire Laterale Sclerose vastgesteld. Anno 2021 zit de voormalige marktkoopman vastgekluisterd aan een rolstoel, maar probeert desondanks volop te genieten.

“Ik verkocht 40 jaar lang horloges op de markt in Den Haag. Op een gegeven moment ging ik vreemd lopen en viel ik ook regelmatig. In 2009 dacht men aanvankelijk aan de erfelijke ziekte van Strümpell, maar het bleek dus PSL te zijn. Na een hartaanval moest ik stoppen met werken.”

Zijn gezondheid ging hard achteruit en hij werd hulpbehoevend. “Deze spierziekte heeft mij heel veel gekost, maar ook voldoende gebracht”, aldus Hans Schalkwijk (67) bij aanvang van het interview. “Samen met mijn vrouw Riet, waarmee ik al meer dan 47 jaar ben getrouwd, hebben we nieuwe vriendschappen gesloten en doen we leuke dingen. Ik heb gelukkig een fantastische vrouw, zonder haar zou dit allemaal niet kunnen.”

Tijd tekort

Hans glimlacht. “Sinds ik thuis ben, kom ik twee dagen in de week tekort. Ik verveel mij niet, en ik heb altijd wat te doen. Ik puzzel graag, kijk allerlei televisieseries en als het mooi weer is pak ik de scootmobiel en rijd ik een rondje. Met de accu kan ik bijna 100 kilometer toeren. Regelmatig ga ik naar de Biesbosch of rijd ik naar Wijk bij Duurstede. Onlangs deed ik nog mee aan de Arno Wallaard Memorial toertocht door de Alblasserwaard.”

Zeer zeker niet als training voor de Onbeperkte Elfstedentocht. “Nee hoor, voor die ruim 200 kilometer door Friesland draai ik mijn hand niet om. Sterker nog, ik hoef alleen maar gas te geven. Alleen de laatste vijf kilometers voor de finish had ik hulp nodig. De accu was onvoldoende opgeladen en mijn geweldige buddy Jos Peeters heeft mij het laatste stukje moeten duwen. Hij was kapot. Ik niet. Na onderweg een stempel in Harlingen van weerman Piet Paulusma te hebben gekregen, ontving ik in Leeuwarden het beroemde Elfstedenkruisje. Samen met de andere 104, ook gehandicapte, deelnemers aan het vijfdaagse evenement.”

Hans ziet ondanks zijn vreselijke ziekte de zon altijd schijnen. “Ik heb een verkeerd lootje getrokken, maar gelukkig heb ik PLS. In tegenstelling tot zijn broertje ALS kan ik in principe 100 jaar oud worden. Met de diagnose ALS is de levensverwachting drie tot vijf jaar.”

Parachutesprong

Het huis aan de Blommendaal is volledig aangepast. Met medicijnen en therapie blijft Hans in conditie en kan hij genieten van zijn gezin en zeker de kleinkinderen. ”We zijn lid van de Vereniging Spierziekte Nederland en nemen deel aan allerlei activiteiten. Ook de kleinzonen mogen dan mee. Vorig jaar hebben we gesprongen in SkyDive Roosendaal. De jongens hebben het er nog over. Zelf heb ik een droom om met een buddy nog een keer een echte parachutesprong te maken.”

Mount Ventoux

Samen met Riet kijkt Hans Schalkwijk dus weer vooruit. “Binnenkort gaan we een paar dagen met een van onze dochters naar Limburg. Na de kerst bezoeken we het ‘Glazen ALS Huis’ in Gramsbergen, waar geld wordt opgehaald voor de ziekte van Hans”, vult Riet haar man aan. “Uiteraard gaan we volgend jaar in september ook weer naar Friesland. Ik hoop dat leverancier Richard Ooms van Scootmobiel Totaal uit Gorinchem dan ook weer zo aardig is om mijn scootmobiel belangeloos naar Friesland te brengen en weer op te halen. Een geweldige service van Richard, want het apparaat past niet in onze auto. We hebben het appartement in Elahuizen in ieder geval weer geboekt. Uiteraard ook weer met onze vrienden Aad en Joke. In juni gaan we eerst naar Frankrijk om Aad als handbiker toe te juichen op zijn fietstocht naar de Mount Ventoux.”