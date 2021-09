Koeienvlaaien koppeltijdrit op zaterdag 2 oktober in en om Noordeloos

NOORDELOOS/AMEIDE • Rennersclub Jan van Arckel organiseert op zaterdag 2 oktober de Koeienvlaaien koppeltijdrit tussen Noordeloos en Ameide.

Het gaat bij deze tijdrit om snelle tijden, barre uitdagingen, maar vooral een hoog fun-gehalte met de meest denkbare koppels en een versgebakken Koeienvlaai voor de winnaars van elke categorie.

De koeienvlaaientijdrit is voor koppels, waarbij maximaal één licentiehouder per koppel mag meedoen. Deelname staat open voor Jan van Arckel-leden, of minimaal één deelnemer per koppel uit de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Enkele koppels buiten de regio mogen uitsluitend op uitnodiging van de organisatie meedoen buiten mededingen. De uitslag wordt wel geregistreerd.

De permanence is buiten in een tent bij de kantine van voetbalvereniging Noordeloos aan de Nieuwendijk 10A te Noordeloos (parallel aan de Provincialeweg N214).

De permenence gaat 12.30 uur open. Vanaf 13.00 uur worden de rugnummers uitgegeven. Die kosten 10 euro per koppel (graag gepast betalen). De jeugd mag gratis meedoen. De start is om 14.00 uur. Die gaat over 11 kilometer, met de start aan de Kerkweg in Noordeloos (om de minuut) en de finish aan de Tiendweg in Noordeloos.

Deelnemers kunnen een ludieke naam verzinnen en zich inschrijven via de website van Rennersclub Jan van Arckel. De voorinschrijving sluit op 30 september.