Doe Mee wil duidelijkheid over rol college Molenlanden bij schade Lekdijk

MOLENLANDEN • De fractie van Doe Mee Molenlanden roept het gemeentebestuur op om duidelijkheid te geven over de reparatie van de schade aan woningen langs de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland.

Joke van de Graaf van Doe Mee heeft hierover vragen gesteld aan het college. Aanleiding daarvoor is het herziene rapport ‘De Lekdijk is lekgestoken’ van prof. dr. ir. Stefan van Baars, waarin de problemen van verzakte huizen en gescheurde muren langs de Lekdijk worden beschreven. In het rapport wordt een directe link gelegd tussen de dijkversterking die enkele jaren geleden daar plaatsgevonden heeft en de schade die aan de huizen is ontstaan.

Waterschap Rivierenland is daarop een onderzoek begonnen. De eerste conclusie was dat de dijk veilig was, maar er volgt nog meer onderzoek naar het ontwerp van de dijk in relatie tot de schade aan de woningen.

“Welke stappen heeft het college inmiddels genomen met de betreffende inwoners om mee te denken op welke wijze de inwoners hun schade kunnen repareren of wat ze kunnen verwachten bij het oplossen van dit probleem?”, wil Joke van de Graaf namens Doe Mee Molenlanden weten.

“De situatie bij de Lekdijk is zeer zorgelijk gezien de schade aan de huizen en er is grote zorg onder de inwoners over de voortgang en helderheid betreffende het repareren van schade aan de betreffende huizen”, aldus Doe Mee.

Het gemeentebestuur van Molenlanden reageert meestal binnen enkele dagen tot enkele weken op vragen vanuit de politiek.