Herkenningsteken voor wethouders in Molenlanden

MOLENLANDEN • Wethouders in Molenlanden hebben dinsdag 14 september een penning en speld ontvangen met daarop een ambtsteken. Om de herkenbaarheid van wethouders als politieke ambtsdrager te vergroten heeft de Vereniging voor Wethouders dit herkenningsteken ontwikkeld.

Zowel de speld als de penning dragen een logo dat bestaat uit een boom die is samengesteld uit een aantal symbolen. De boom staat volgens de wethoudersvereniging voor wijsheid, standvastigheid en groei. De stam is een hand wat aanpakken, toereiken en samenwerken uitbeeldt. De lakzegel toont aan dat de wethouder ergens zijn of haar stempel op drukt en besluiten bezegelt. Het hart staat voor eerlijkheid, warmte en oprechtheid. Het wetboek, de griffel en de hamer symboliseren leiderschap, besluitvorming, visie en kaders.

Kwetsbaar beroep

Burgemeester Theo Segers: “De wethoudersvereniging heeft dit gedaan om aandacht voor het vak te krijgen. Een kwart van de wethouders haalt de eindstreep niet, het is een kwetsbaar beroep.”

Beeldvorming

De wethoudersvereniging wil de beeldvorming rond politieke ambtsdragers verbeteren. In een persbericht meldde de vereniging al eerder: “Nog te vaak komt het voor dat een incident de beeldvorming van de hele groep op een negatieve manier beïnvloedt. Zo ook de elke keer oplaaiende discussie over de APPA-uitkering: De regeling die in de volksmond ten onrechte wachtgeld wordt genoemd.”

Afbreukrisico

Volgens de vereniging wordt de wethouder in de publieke opinie te vaak gezien als graaier. “Het is belangrijk dat iedereen, wanneer je werk ineens stopt, een veilig vangnet heeft”, aldus het persbericht. “Zeker ook wethouders, omdat het afbreukrisico van het vak erg groot is.”

Geen wachtgeld

De vereniging noemt wethouders ‘hardwerkende mensen met passie voor de samenleving’ met ‘de bereidheid om vaak tegen deeltijdloon meer dan voltijds te werken’. De Vereniging voor Wethouders wijst erop dat wethouders die moeten stoppen met hun werk gewoon moeten solliciteren. “Niets wachtgeld: Een re-integratietraject in. En dat doen de meesten met veel plezier, want stilzitten is geen kerncompetentie van de wethouder.”

Speld doorgeven

Zodra een wethouder zijn of haar functie neerlegt, is het de bedoeling dat de speld wordt doorgegeven aan de nieuwe wethouder. De penning mogen de ontvangers wel zelf houden.