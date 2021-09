Genieten van huiskamertheaterfestival in Lexmond

LEXMOND • Op verschillende locaties in Lexmond werden op zondag 12 september huiskamertheaterconcerten gegeven.

Het idee van het huiskamertheaterfestival is dat bezoekers op één middag kunnen genieten van verschillende theatervormen zoals cabaret, muziek en toneel. In een bijzondere setting, namelijk een huiskamer, konden bezoekers genieten van optredens van echte professionals.

Het startpunt voor een toer langs de optredens was Herbergh De Drie Snoecken. Bezoekers hoorden daar in welke groep zij de route zouden lopen. Om 13.00 uur vertrokken de groepen met hun gidsen naar de voorstellingen.

“Het was echt een hele bijzondere middag”, blikt Willeke Versluis van het organisatiecomité terug. “De mensen waren zo geraakt door de voorstellingen en zo enthousiast over het concept, het was echt genieten!”