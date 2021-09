Arkels Visserskoor start deze week weer met repetities

ARKEL/GORINCHEM • Na bijna 18 maanden noodgedwongen stoppen vanwege de coronamaatregelen is het Arkels Visserskoor weer met de repetities begonnen.

Het regiokoor is alleen van repetitieruimte veranderd. Eerder was de repetitieruimte gevestigd in de bovenzaal van het gebouw De Lingehof in Arkel, maar het koor gaat door allerlei oorzaken terug naar De Bogerd in Gorinchem. Van deze ruimte maakten de zangers eerder ook al gebruik. Destijds vanwege de afbraak van dorpshuis Odina.

Vanaf dinsdag 14 september zijn de repetities in de Lingehof aan de W. de Vries Robbéweg 100 in Gorinchem. Vanaf 19.30 uur worden de bekende zeemansliedjes gerepeteerd en dan, zo hoopt het bestuur, zijn er weer snel optredens in de regio om deze meezingliedjes met een vast weer terugkerende groep supporters gezamenlijk te kunnen zingen.

Er werd binnen het koor naar gesnakt op weer te kunnen zingen over zee, mooie vrouwen, drank en verre reizen. Voor meer informatie: www.arkelsvisserskoor.nl.