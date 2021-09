Team uit Gorinchem wint eerste Nederlands kampioenschap hutten bouwen

GORINCHEM • Zondagmiddag heeft in Arnhem een Gorinchemse afvaardiging, bestaande uit zussen Ella en Amber Spelbos, samen met zussen Merel en Julie van Hattem, het eerste Nederlandse kampioenschap Hutcraft (hutten bouwen) gewonnen.

Na de gewonnen voorronde in Gorinchem, die in de zomervakantie werd georganiseerd door The Mall Gorinchem en Gorinchem Beweegt, streden zij zondag om de Nationale titel tegen de negen beste teams uit onder andere Den Bosch, Arnhem, Zwolle, Stadskanaal en Diemen.

Mede door creatieve details hebben ze de winst kunnen pakken in een sterk deelnemersveld, met enthousiaste en gedreven huttenbouwers. Ze wonnen hierbij de prachtige prijs; een weekendje weg.

Hutcraft is een initiatief van de Arnhemse gymleraar Rutger Verhagen, die de Hutcraft box heeft ontwikkeld met alle benodigdheden voor de huttenbouwer. Het doel is kinderen weer ouderwets en meer buiten te laten spelen.