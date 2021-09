31 klassieke bolides uit regio rijden klassiekerrally Riverside Car Classic

DORDRECHT/REGIO • Zaterdag 18 september verzamelen zich aan de kade bij Ames in Dordrecht liefst 31 klassieke auto’s voor de Riverside Car Classic 2021. Een deelnemersveld waar de organisatie trots op is, met auto’s van 1934 tot 1991. Klassiekers uit onder andere Frankrijk, Duitsland, USA en Engeland.

Liefhebbers kunnen ’s ochtends vóór de start van 08.30 tot 09.30 uur de geparkeerde auto’s bewonderen. Daarna vertrekken ze één voor één voor twee routes van elk pakweg 70 kilometer. Aan het eind van de middag keren ze hier, na de laatste kilometers door de stad, weer terug.

“Waar we vooraf alleen met een scheef oog naar durfden kijken, rond 25 deelnemers, blijkt toch waarheid te zijn geworden. Wij zijn supergelukkig met 31 deelnemers voor de Riverside Car Classic 2021”, aldus Harry Eskes van de organisatie. “Stefan de Kreek en ik verkeerden sinds voorjaar 2020 in onzekerheid over deze editie van onze Riverside Car Classic. Driemaal hebben we hem uitgesteld, voordat we afgelopen mei durfden gaan geloven in de editie in september. En zie nu, 31 zéér afwisselende klassiekers. Zoals twee Rolls-Royces, waarvan één uit 1957, een MG uit 1946, een Volkswagen uit 1969 en een Dodge uit 1934. Ook de jaren ’60 en ’70 zijn goed aanwezig met auto’s uit vele landen. Houd je van (semi-)klassiekers en hun emoties, dan moet je komen kijken.”

Zelfs een reservelijst

Stefan de Kreek: “De inschrijving verliep in enkele weken heel vlot. Na de 15e aanmelding stond vast ‘We gáán ervoor’. En kijk nu: 31 auto’s aan de start en zelfs een reservelijst! Voor volgend jaar gaan we nadenken. Stellen we een maximum van 35 of laten we meer auto’s toe? Het veld van dit jaar is heel gevarieerd, van de kleine Fiat Topolino uit 1950 tot een maxi Chevrolet Caprice Stationwagon uit 1981. Auto’s uit de hele regio; van Ridderkerk en Dordrecht tot Giessenburg. Qua organisatie is dit een heerlijk evenement om te doen. Iedereen is zo enthousiast. Van nieuwe partners Carel Wüst Classics en Van Leeuwen Car Cosmetics tot gastheer Ames Autobedrijf; én de deelnemers. Zonder hen en de andere sponsors kunnen we dit event niet doen.”

Voor meer informatie: www.car2business.nl.