Filmavond documentaire ‘Voedsel van hier’ in Hoornaar

HOORNAAR • Op maandag 27 september presenteert het Gebiedsplatform voor alle belangstellenden een filmavond van de documentaire ‘Voedsel van hier’.

Na de buitengewoon geslaagde première bij de Avonturenboerderij is de documentaire te zien op 27 september in Het Bruisend Hart te Hoornaar. De documentaire begint met een historisch overzicht van het ontstaan van het gebied Alblasserwaard - Vijfheerenlanden. Daarna worden negen portretten geschetst. Op deze wijze wordt de diversiteit van voedselproducenten in de regio in beeld gebracht en is er aandacht voor de consumentenkant. Aan het eind wordt de kijker uitgenodigd/uitgedaagd om bij zichzelf na te gaan hoe hij of zij het voedselsysteem ziet en waar men zich hierin bevindt.

Dit als opmaat naar de dialoogavonden op 6, 11 en 27 oktober, waarover snel meer. Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.gebiedsplatform.nl/filmavond. Voor meer informatie: www.gebiedsplatform.nl.