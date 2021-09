Prinses Wilhelminaschool in Lexmond start met technieklessen

LEXMOND/REGIO • De Prinses Wilhelminaschool (PWS) in Lexmond is een mooie samenwerking tot stand gekomen met het Cals College IJsselstein en ’t Gilde Gorinchem, waarbij de school onder andere gastlessen mag volgen, activiteiten in circuitvorm mag uitvoeren op de middelbare school en gereedschap/leskisten mag lenen.

“Ook hebben wij een coach vanuit Tech-Net, die ons begeleidt en adviseert”, meldt de PWS. “Tot slot zijn wij deze week gestart met een project Robotica, waarbij we middels diverse uitdagingen onze eigen robot gaan ontwerpen en bouwen en uiteindelijk gaan strijden in teams tegen andere scholen uit Nederland.”

De school ziet nu al een hoge betrokkenheid en enthousiasme bij de kinderen. Kinderen leren op deze manier dat techniek in de toekomst veel mogelijkheden te bieden heeft en ondertussen maken zij zich allerlei vaardigheden eigen.

Techniek stimuleert een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende blik bij kinderen. Ook 21e-eeuwse vaardigheden als kritisch denken, ondernemingszin, vindingrijkheid en creativiteit worden gestimuleerd.