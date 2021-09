Arie van der Wulp wint maandprijs bij Fotoclub Molenwaard

MOLENLANDEN • Arie van der Wulp heeft de maandprijs gewonnen bij Fotoclub Molenwaard.

De opdracht was om een blikje Coca Cola te fotograferen De foto mocht overal gemaakt zijn, als het blikje Coca Cola maar in beeld is groot of klein, leeg, gedeukt op zijn kop maakt niet uit, maar wel herkenbaar als een blikje Coca Cola.