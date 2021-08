Fortenfestival Waterlinie met vestingwandelingen in Nieuwpoort

NIEUWPOORT/REGIO • Bij de forten, bunkers en vestingsteden van de waterlinies worden van 4 tot en met 12 september allerlei activiteiten gehouden tijdens het Fortenfestival. Ook in Nieuwpoort worden enkele activiteiten gehouden.

Met talloze wandel- en fietsroutes kan het linielandschap en de prachtige natuur ervaren worden. Ook zijn er exposities, films en rondleidingen. Ontspannen kan op een terras met een hapje en drankje kan natuurlijk ook. Het programma staat op www.fortenfestival.nl. Vesting Nieuwpoort organiseert vestingwandelingen op 4 en 11 september.

Verscholen in het landschap liggen de Hollandse Waterlinies. Decennialang beschermden de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam samen het westen van Nederland. In tijden van oorlog konden grote stukken land onder water worden gezet, terwijl robuuste forten de doorgangspaden bewaakten. Lange tijd mocht het linielandschap niet worden bebouwd. Daardoor ontstond een open landschap van natuur, akkers en weilanden. Een onontdekt gebied met rust en ruimte, vol verhalen en bijzondere objecten. Met unieke flora en fauna in de natuurgebieden op en rond de forten.

Dit jaar brengt Nederland een Ode aan het landschap middels verhalen, activiteiten en belevenissen. Ook de Hollandse Waterlinies doen mee. Ontdek dit prachtige UNESCO Werelderfgoed tijdens het Fortenfestival; het ideale dagje uit voor alle leeftijden. Op www.forten.nl staat een fort, bunker of vesting in de buurt. Vanwege Corona moet er in de meeste gevallen vooraf gereserveerd worden.