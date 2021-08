Theater De Willem start kaartverkoop voor nieuw theaterseizoen

PAPENDRECHT • Alle theaterliefhebbers uit Papendrecht en omstreken kunnen vanaf nu kaarten bestellen voor de ongeveer 100 prachtige voorstellingen in Theater De Willem.

Er is keuze genoeg (cabaret, muziek, toneel, dans, theatercollege of een familievoorstelling), maar er zijn ook voorstellingen waar nu al de laatste kaarten beschikbaar voor zijn. Het programma staat op www.theaterdewillem.nl.

Start van het theaterseizoen

Theater De Willem heeft een heerlijk eerste weekend met fantastische voorstellingen. Muziekliefhebbers kunnen donderdag 9 september genieten van wereldhits als Mrs. Robinson, Cecilia, The Sound Of Silence, The Boxer en Homeward Bound. El Condor Pasa, Scarborough Fair, Bridge over Troubled Water en nog veel meer. Syb van der Ploeg en Maarten Peters, twee sympathieke singer- songwriters, voelen elkaar feilloos aan en delen al jaren het podium. Nu brengen zij de muziek van hun jeugdidolen naar het theater, samen met twee muzikanten.

Natuurlijk kan het theater ook niet wachten om de jongste bezoekers te verwelkomen. Zaterdag 11 september kunnen kinderen vanaf 5 jaar lachen om ‘kapot’-grappige situaties en liedjes, zo hard als zij durven, tijdens de voorstelling Kapot Vet van Vet Kindercabaret.

Zondag 12 september is het hele theater van Dikkie Dik, want het is feest. De oranje kater is jarig en dat wordt niet alleen in de zaal gevierd, ook de theaterfoyer wordt omgetoverd tot een kattenwereld. De voorstelling van Dikkie Dik is voor iedereen vanaf 2 jaar.

Bovenstaande namen zijn pas enkele van vele namen uit het programma. Het complete theaterprogramma is te vinden op www.theaterdewillem.nl. Als de voorstelling uitverkocht is, kan er een aanmelding gedaan worden voor de wachtlijst. Zodra er meer versoepelingen komen, zullen er extra kaarten in de verkoop gaan.