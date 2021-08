Gemeente Vijfheerenlanden presenteert financiële wegwijzer

VIJFHEERENLANDEN • Na de Geldkrant, die eerder dit jaar verscheen, ligt komende week de financiële wegwijzer van de gemeente Vijfheerenlanden in de brievenbus. De financiële wegwijzer geeft een handig en beknopt overzicht van alle beschikbare hulp en dienstverlening op het gebied van werk, participatie, inkomen en schulden.

Wethouder Cees Taal: “Het aanbod van hulp en ondersteuning is groot. Er zijn veel organisaties actief op dit gebied. Maar de ervaring leert ons dat veel inwoners niet van het bestaan van deze mogelijkheden afweten. En daardoor dus geen gebruikmaken van hulp of geen aanspraak maken op de regelingen waar ze recht op hebben. Een gemiste kans wat mij betreft.”

De financiële wegwijzer geeft volgens de gemeente precies weer waar inwoners terecht kunnen met vragen over werk, laag of weinig inkomen, hulp bij schulden of ondersteuning bij het invullen van formulieren. De wegwijzer is een initiatief van de gemeente Vijfheerenlanden in samenwerking met een aantal organisaties, waaronder Avres, SamenDoen, Maatje Vijfheerenlanden en Wijkwinkel Vianen.

Alle inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden ontvangen de financiële wegwijzer thuis in de brievenbus bij het Kontakt in de week van 23 augustus. De financiële wegwijzer is ook online te vinden op www.vijfheerenlanden.nl via de zoekbalk.