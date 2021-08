Jan W. Klijn beschrijft boerenleven in nieuwe roman ‘Vaders erf’

GROOT-AMMERS • Schrijver Jan W. Klijn uit Groot-Ammers presenteert deze week zijn nieuwste boek. In de roman ‘Vaders erf’ beschrijft Klijn een boerenfamilie waarin de begrippen liefde, standvastigheid en de moed om door te gaan centraal staan.

Het verhaal gaat over de familie Eijkelenboom, die al jarenlang een boerderij in de Alblasserwaard bewoont. Boer Arie runt in de jaren zestig met veel plezier een boerderij. Maar zijn leven kent ook veel tegenslagen, zowel privé als in het boerenbedrijf. Maar één gevoel blijft recht overeind staan bij Arie: de trots van het boer-zijn en zijn liefde voor het boerenvak. Dit gevoel stopt gelukkig niet bij Aries generatie. In ‘Vaders erf’ beschrijft Jan W. Klijn de ontwikkelingen van het boerenleven vanaf de periode 1960 tot heden: van de tijd van melkbussen vervoeren met paard en wagen tot het runnen van een modern boerenbedrijf.

Jan W. Klijn had van jongs af aan al de behoefte om verhalen te schrijven. Inmiddels verschenen van zijn hand in de Citer Reeks onder andere Onrecht in de Alblasserdam, Volhouder en Trots en trouw.

Voor meer informatie: www.citerreeks.nl. Het boek heeft iSBN 8799020540901.