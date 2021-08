Zomerviskaravaan komt op 27 augustus aan in Goudriaan

GOUDRIAAN • HSV De Alver en HSV De Graafstroom verzorgen op vrijdag 27 augustus een vis-event voor kinderen tot 14 jaar die van sportvissen houden en daar meer van willen weten.

Het vis-event aan de Visplas op Recratieterrein Slingeland te Goudriaan duurt van 09:30 tot 14:30 uur. De activiteiten zijn niet tijdsgebonden, dus iedereen kan inlopen wanneer je maar wilt, mits je vooraf bent aangemeld. De organisatie zorgt voor hengels, aas en voer en er is gratis drinken beschikbaar. Een lunchpakket moet je wél zelf meenemen.

Door het hele land vinden in de maanden juli, augustus en september meerdere ééndaagse vis-events plaats. Op elke locatie is van alles te beleven. Kinderen kunnen hun eigen vistuigje leren maken, op een juiste wijze een vis leren onthaken, vechten met de grootste vissen op de drilsimulator leren werpen en alles leren over de biologie van vissen en andere onderwaterdieren.

Onder begeleiding van vismeesters en visjuffen kunnen kinderen ook zélf vissen. Alle kinderen gaan naar huis met een rijk gevulde goodiebag en maken ook kans op een gratis hengel.

Meer informatie over de Zomerviskaravaan en de locaties van alle vis-events is te vinden op www.stekkie.nl. Hier kunnen ouders hun kind per locatie digitaal inschrijven voor deelname. De deelname is voor kinderen t/m 14 jaar en is beperkt tot maximaal 75 kinderen.