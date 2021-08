Open dag bij Werelderfgoed Kinderdijk

KINDERDIJK • Werelderfgoed Kinderdijk organiseert op zaterdag 21 augustus een open dag om meer vrijwilligers aan te trekken.

Vrijwilligers vormen de ruggengraat van Unesco Werelderfgoed Kinderdijk. Het team herbergt momenteel meer dan 200 enthousiastelingen, maar versterking is gewenst.

De huidige groep vrijwilligers vindt het geweldig om Kinderdijk in al zijn facetten te ondersteunen. Ze beleven veel plezier aan het rondleiden van en het contact met bezoekers uit de hele wereld. “Je merkt dat de mensen dolgelukkig zijn dat ze weer hier naartoe kunnen komen en dat gevoel had ik zelf ook. Het contact met de gasten en ze meenemen in het verhaal van Kinderdijk, dat is mijn passie”, aldus gids Jack Pijnenburg, na de ontvangst van de eerste Viking River Cruise in de afgelopen maand na ruim anderhalf jaar.

De open dag op zaterdag 21 augustus duurt van 10.00 tot 14.00 uur en vindt plaats in de Hollandzaal van het Dijkmagazijn. Medewerkers en vrijwilligers schetsen een volledig beeld van alle werkzaamheden binnen het Werelderfgoed als gids, schipper, gastheer/vrouw, kassamedewerker en klusser. Aanmelden is niet nodig.

Meer informatie over wat vrijwilligerswerk in Kinderdijk inhoudt, is ook te vinden op www.kinderdijk.nl/vrijwilligers.