Wandelen vanuit De Burgemeester in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • In Bleskensgraaf wordt elke woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur gewandeld. De GGW (Gewoon Gezellig Wandelen) heeft het terras van restaurant De Burgemeester als start- en eindpunt.

Na afloop is er tot 20.30 uur gezellig een drankje en een praatje voor wie wil. Aan- of afmelden of lid worden is niet nodig.