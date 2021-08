Klankbordgroep pleit bij provincie voor nieuwbouw Bleskensgraaf-West

BLESKENSGRAAF • Provincie, geef groen licht voor woningbouw op de locatie Bleskensgraaf-West. Die dringende oproep doet Klankbordgroep Bleskensgraaf in een afgelopen week verzonden brief aan de gedeputeerde.

Onlangs liet wethouder Arco Bikker weten dat de provincie na de zomervakantie al dan niet groen licht zal geven voor deze veelbesproken mogelijke nieuwbouwlocatie. Klankbordgroep Bleskensgraaf is ervan overtuigd dat dit de beste plek is én dat er haast gemaakt dient te worden.

‘De laatste nieuwbouwwoningen in het dorp zijn van 2012. (..) Inwoners raken behoorlijk gefrustreerd dat de woningbouw niet vooruitkomt. Jongeren zeggen: provincie, ga met ons in gesprek over de behoefte naar woningen. (..) Al lange tijd merken wij als klankbordgroep op dat de jeugd en de vitale ouderen vertrekken omdat er geen passende betaalbare woningen beschikbaar zijn in het dorp.’

Alstublieft

De oproep van Klankbordgroep Bleskensgraaf is dan ook helder: ‘Geachte gedeputeerde, sta alstublieft toe dat Bleskensgraaf woningbouw op ‘west’ kan realiseren op drie smalle kampjes grond, vanaf zuid richting noord.’

Daarnaast wordt er in de brief voor gepleit om een nieuwe brede school, onderkomen voor de School met de Bijbel en openbare basisschool De Stapsteen, niet op ‘west’ zou moeten komen. ‘De klankbordgroep vindt (gehoord de inwoners) dit plan vanwege de plek geen goede oplossingen.’

Korenbloemplaats

De beste oplossing voor het realiseren van een brede school is wat betreft de klankbordgroep op de huidige plek van de christelijke school, aan de Korenbloemplaats. ‘Met twee- tot drielaags bouwen kan op deze ruimte een brede school beter tot haar recht komen, inclusief de vervoersbewegingen.’