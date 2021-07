Camping in Lexmond moet deels verhuizen vanwege komst hoog water

LEXMOND • Camping De Uiterwaard aan de Lekdijk in Lexmond wordt voor een deel ontruimd, omdat er begin volgende week hoog water verwacht wordt.

De enorme regenval van de afgelopen dagen in Duitsland, België en Limburg heeft daar geleid tot grote problemen, overlast en er zijn zelfs tientallen slachtoffers gevallen. Met name in Duitsland. Het hoge water uit de Maas en de Rijn stroomt nu richting de Noordzee. Zondagavond 18 juli wordt in de Rijn bij Lobith het hoogste punt verwacht en woensdag zullen in deze regio de Lek en de Merwede hun hoogste waterstand bereiken.

Helpen waar we kunnen

“We zijn druk bezig met de voorbereidingen om een deel van onze camping te ontruimen”, vertelt Rabinder Bahori van camping De Uiterwaard. “Er staan bij ons ongeveer tien caravans, tenten en campers voorbij de zomerdijk. Die moeten achter de zomerdijk komen te staan. Veel campinggasten doen de verhuizing zelf, maar we helpen ze waar we kunnen.”

Rijkswaterstaat verwacht dat het hoogste punt van het water in deze regio ongeveer 50 centimeter onder de zomerdijk zal blijven. “De rest van de camping kan dus gewoon blijven staan”, vervolgt Rabinder.

Komende dinsdag komt de gemeente Vijfheerenlanden zandzakken afleveren bij de camping in Lexmond. Er is op de camping namelijk een doorgang in de zomerdijk en die moet dichtgemaakt worden. “Als dat niet gedaan wordt, loopt de camping vol. Dat hebben we liever niet!”

Camping De Koekoek

Ook bij Camping De Koekoek staan er ongeveer tien caravans en tenten voorbij de zomerdijk, maar Wilmer Berendsen van de camping laat die voorlopig nog staan. “Wij wachten af wat zondag het hoogst gemeten waterpeil wordt bij Lobith. Dan weten we of we die caravans en tenten moeten weghalen of niet. We hopen dat het meevalt en dat we alles kunnen laten staan.”

Als ze toch weg moeten, hebben de campinggasten volgens hem voldoende tijd om maandag en dinsdag te evacueren naar het iets veilige terrein binnen de zomerdijk. “Wij hebben ook geen doorgangen in de zomerdijk, zoals bij camping De Uiterwaard. Het enige wat wij nog moeten doen bij hoog water, is een duiker dicht zetten met een schot. Het valt bij ons mee dus.”