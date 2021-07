Reconstructie van centrum Schelluinen officieel afgerond

SCHELLUINEN • De reconstructie van het centrum van Schelluinen is officieel afgerond. Dit werd donderdagmiddag 15 juli in kleine kring gevierd met een informele handeling.

Wethouder Johan Quik sneed een stuk taart aan, in het bijzijn van aannemer De Kuiper Infrabouw uit Hardinxveld-Giessendam en de betrokken medewerkers van gemeente Molenlanden.

De werkzaamheden waren nodig om de fundering van de straten te vernieuwen, groot onderhoud uit te voeren en de buitenruimte duurzaam in te richten. “Er is enorm veel werk verricht”, zegt wethouder Johan Quik. “Zo is de entree van de kern vernieuwd, zijn er bomen geplant en de straten ingericht met gebakken klinkers. Daarnaast zijn de Kaatsbaan, Voordijk, Zandkade, Kerkplein en Kerkweg voorzien van straatmeubilair en openbaar groen.”

Duurzaam en veilig

Bij de reconstructie is ook rekening gehouden met duurzaamheid en veiligheid. Johan: “Niet alleen zorgt de reconstructie voor een mooie uitstraling van het dorp. Er is ook aandacht besteed aan biodiversiteit. Bijvoorbeeld in de vorm van de kademuur op het kerkplein, waar vleermuiskasten zijn ingemetseld. De verkeersveiligheid is verhoogd door zowel het vrij liggend fietspadgedeelte naast de Zandkade als de nieuwe fietsoversteek. We blijven de verkeerssituatie in Schelluinen echter monitoren en passen indien nodig onderdelen aan.”

Begrip en geduld

De reconstructie heeft in totaal anderhalf jaar in beslag genomen. “Er is wat vertraging geweest door onder andere de aanleg van nutsvoorzieningen en de corona-maatregelen. Wat voor inwoners en ondernemers de nodige overlast heeft veroorzaakt. Wij danken hen voor hun begrip en geduld de afgelopen periode. Alle partijen die hebben meegewerkt aan de reconstructie willen we bedanken voor hun inzet. Dit heeft geleid tot een prachtig resultaat waar we trots op mogen zijn.”