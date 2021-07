SGP Molenlanden: innovatiefonds voor agrariërs voor stikstofuitstoot

MOLENLANDEN • Met een gemeentelijk innovatiefonds agrariërs in de gemeente Molenlanden een duw in de rug geven om de uitstoot van stikstof terug te dringen; dat plan bracht de SGP afgelopen week tijdens de raadsvergadering in.

Corné Egas: “We hebben een zorgplicht voor degenen die te lijden hebben onder een crisis. Voor de boeren is dat nu de stikstofcrisis, naast alles wat zij toch al op hun bordje krijgen. Om met innovaties de uitstoot van stikstof terug te brengen is geld nodig. Met een revolving fund willen we dat tegen nul procent rente ter beschikking stellen.”

Wethouder Teunis Jacob Slob wees er echter op dat er al meerdere initiatieven vanuit de landelijke overheid zijn. “Ik denk niet dat je als gemeente daar iets naast kunt zetten zonder dat het elkaar gaat bijten. Maar uw voorstel zou ik graag breder willen trekken, zodat ik zo’n fonds in de toekomst op meer vlakken in de agrarische sector in onze gemeente in kan zetten.”

Akkoord

Een suggestie waar Egas akkoord mee ging. Al kwam ervanuit onder meer Doe Mee! Molenlanden en VVD wel de vraag waarom deze beroepsgroep wel ondersteund zou moeten worden andere niet. Slob: “De agrariërs zijn wel bijzonder geraakt en zij hebben te maken met meer problemen; het stapelt zich op.”