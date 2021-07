Rabobank Lek en Merwede: ‘Wij helpen bij Duurzame Woonkansen’

REGIO • Als één van de grootste hypotheekverstrekkers in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden is Rabobank Lek en Merwede een belangrijke speler in de regionale woningmarkt. Die invloed gebruikt de coöperatieve bank om duurzaam wonen te bevorderen.

Op twee vlakken: aan de ene kant het besparen van energie en het opwekken van groene stroom, maar daarnaast ook het toegankelijker maken van de woningmarkt voor onder meer starters en senioren. Isoleren, zonnepanelen, een nieuwe en zuiniger CV-ketel; er zijn tal van manieren waarop je je huis duurzamer kunt maken. Zeker ook omdat je de investering vaak al binnen korte tijd terug kunt verdienen door minder gasverbruik.

Maar lang niet iedereen heeft de beschikking over de benodigde euro’s om deze stap te zetten. Rabobank Lek en Merwede biedt juist hen slimme oplossingen en ‘groene’ producten aan, vertelt directievoorzitter Roelf Polman. “We zijn met dit vraagstuk al veel langer bezig, maar focussen ons daar nu meer op. Zo verstrekken we kredieten met korting om verduurzaming nog aantrekkelijker te maken.”

Groendepot

Een goed voorbeeld is het Rabo Groendepot, speciaal voor het nemen van energiebesparende maatregelen. ”Bij dit depot krijgen de woningeigenaren 24 maanden een rekening tot hun beschikking waar zij hun duurzame verbouwing mee kunnen betalen. Zolang het geld niet wordt gebruikt, ontvangen zij hierover een rentevergoeding die gelijk is aan de afgesproken hypotheekrente.”

Daarnaast is er de duurzaamheidskorting van de Rabobank. Bij een verbouwing waarbij een woning energiezuiniger wordt, krijg je een korting van 0,1 procent op de hypotheekrente. “En om snel een overzicht te krijgen welke stappen je kunt zetten om je woning te verduurzamen, hebben we de HuisScan. Daarmee krijg je inzicht in energiebesparende maatregelen die interessant zijn én kun je nagaan wat je ermee kunt besparen.”

Meerwaarde

Want dat is een grote meerwaarde, naast de opbrengst voor het milieu. De kosten van een groen krediet wegen, gezien de lage rente, niet op tegen het rendement dat de duurzame maatregelen opleveren. “Voor ons als Rabobank is het tegelijkertijd belangrijk dat de woningen verduurzaamd worden. Ze vormen tenslotte het onderpand van dedoor ons verstrekte hypotheken.”

Zo’n stap zetten kan natuurlijk als je voor de eerste keer een huis koopt of naar een andere woning verhuist. Maar er zijn wat betreft Rabobank Lek en Merwede veel meer momenten waarop duurzamer wonen relevant is en je dus in actie kunt komen. “We noemen dat Duurzame Woonkansen”, knikt Polman.

Voorbeelden

“Om een paar voorbeelden te noemen: de bouw of verbouwing van een woning, het aanpassen van je hypotheek als de rentevaste periode afloopt, als er gezinsuitbreiding komt of juist als de kinderen het huis uitgaan; wij willen helpen en meedenken om deze kansen te benutten. Onze medewerkersgaan hiervoor graag vrijblijvend met belangstellenden het gesprek aan.”

Zeker zo belangrijk is de toegankelijkheid van de woningmarkt. De veel grotere vraag dan het aanbod zorgt ook in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden voor torenhoge prijzen en vrijwel geen keuze voor met name starters en senioren.



Dossier

“Dit is een heel lastig dossier waarin wij als grote hypotheekverstrekker onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Daarom zijn we hierover in gesprek met allerlei partijen in de bouwbranche, van gemeentes en woningcorporaties tot projectontwikkelaars en aannemers. Hoe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat er tegen lagere kosten nieuwe woningen gebouwd kunnen worden? Welke kansen zijn er voor alternatieve bouwmogelijkheden, zoals gebruik makenvan hout als grondstof of het omvormen van zeecontainers tot wooneenheden? Kun je huizen bouwen die een beperkte periode ergens staan en waarvan de bouwmaterialen vervolgens weer elders gebruikt kunnen worden?”

Polman vervolgt: “Onze jarenlange expertise en kennis gebruiken we graag om daarin mee te denken en te stimuleren dat er meer ruimte komt op de woningmarkt. Binnen de Rabobank Groep wordt zelfs nagedacht over de mogelijkheid om als bank zelf woningen te gaan bouwen, al is dat nu nog alleen één van de ideeën.”

Zakelijk voordeel

Roelf Polman is er eerlijk over: natuurlijk heeft ook Rabobank Lek en Merwede er zakelijkvoordeel bij als de verduurzamingsslag op de woningmarkt in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden een succes wordt. “Ik voel me in de eerste plaats ondernemer. Maar het is gewoon heel gaaf om te zien hoe je samen met andere partijen op dit gebied resultaten kunt boeken en zo een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van de streek. Dat doen we als Rabobank heel graag; wij zitten al sinds vele jaren coöperatief, betrokken en dichtbij in de haarvaten van de samenleving.”