Fietstochten in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden houdt zaterdag 17 juli een fietsdag door haar regio, waarin als vanouds aandacht wordt besteed aan de rijke natuur in de gemeente.

Er zijn twee routes van 40 of 60 kilometer. De start is vanaf De Schaapskooi, Overboeicop 15 in Schoonrewoerd, tussen 9:30 en 11:30 uur. Deelname kost 3,50 euro (inclusief consumptie).

In verband met corona worden deelnemers in tijdsblokken ingedeeld. Daarom is aanmelden noodzakelijk. Dit kan tot en met uiterlijk 16 juli via: info@natuurcentrum.nl. Bij opgave kan een gewenste starttijd worden aangegeven.