Huiskamer van Ottoland en Goudriaan op 8 juli

OTTOLAND • Op donderdagmiddag 8 juli is de Huiskamer van Ottoland en Goudriaan in het Reghthuys aan de A94 weer open van 14.00 tot 17.30 uur voor een praatje met een vrijwilliger, kopje koffie/thee en spelletje.

Voor nieuwe burgers van Molenlanden bestaat de mogelijkheid voor ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal. Neem hiervoor contact op met Marianne Bons, via 06-15689981. Wie wil deelnemen aan de gezamenlijke maaltijd om 17.30 uur, kan zich tot uiterlijk 7 juli aanmelden bij Lyda van Leussen via 06-53137754. De kosten bedragen 3 euro per persoon.