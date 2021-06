Open Disney Kangoeroe Spelmiddag LKV Het Bosch in Lexmond

LEXMOND • Korfbalvereniging LKV Het Bosch organiseert woensdagmiddag 7 juli een open spelmiddag voor kinderen uit groep 1, 2 en 3. Het thema is Disney.

Voor de kinderen zijn er tal van (beweeg)spelletjes te doen, kan er worden geknutseld en wordt er gedanst op bekende disney-nummers. De spelmiddag vindt plaats op het korfbalveld naast Huis Het Bosch. Er is een open inloop. Voor vragen of informatie kan worden geappt met: 06-11015137.

De Kangoeroe Klup is een wekelijks sport- en beweeguur voor kinderen uit groep 1, 2 en 3. LKV Het Bosch start dit aanbod na de zomervakantie weer op. Ter kennismaking en promotie wordt daarom 7 juli een open middag georganiseerd.

Meer informatie over het activiteitenaanbod van LKV Het Bosch is te vinden via www.facebook.com/lkvhetbosch.