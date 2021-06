Rommelzolder Hoogblokland open op 3 juli

• De rommelzolder in Hoogblokland (Foto: Facebook)

HOOGBLOKLAND • Zaterdag 3 juli van 09.30 tot 12.00 uur is de rommelzolder aan de Minkeloos 13 in Hoogblokland weer geopend. Belangstellenden kunnen een kijkje komen nemen en coronaproof snuffelen tussen de spullen.

In verband met de vakantieperiode kunnen er tijdelijk geen grote spullen gebracht worden. Kleine spullen kunnen alleen tijdens de open rommelzolder gebracht worden. Verder is men naarstig op zoek naar een nieuwe locatie waar de spullen opgeslagen (en verkocht) kunnen worden. Mensen die ets weten kunnen contact opnemen met Elisabeth van der Welle via 06-36183972.