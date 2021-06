Kinderen uit Nieuw-Lekkerland en Wijngaarden op Klokradio

REGIO • Leerlingen van CBS De Wegwijzer in Nieuw-Lekkerland en CBS De Zaaier in Wijngaarden volgden deze maand een workshop ‘radio maken’, verzorgd door MC Forte en lokale omroep Klokradio.

In de eerste les kregen zij allerlei tips en tricks over het maken van een radioprogramma. Daarna kregen ze een week de tijd om zich voor te bereiden op een opname in de studio. Dat leverde spanning op, maar ook een heleboel lol en plezier.

Op vrijdag 2 juli is te horen hoe de kinderen het ervan af hebben gebracht. Dan zullen de radioprogramma’s van beide scholen tussen 10:00 en 11:30 uur worden uitgezonden (rond 10:00 uur groep 5-8 De Zaaier, rond 10:30 uur groep 7B De Wegwijzer en rond 11:00 uur groep 7A De Wegwijzer). Kijk voor FM-frequenties, kabelkanalen en een livestream op www.klokradio.nl.