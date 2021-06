Openbaar toilet in Kinderdijk wordt deze zomer geplaatst

KINDERDIJK • Een openbare toiletunit inclusief invalidentoilet zal waarschijnlijk deze zomer geplaatst worden in het molengebied van Kinderdijk.

De gemeente Molenlanden had in 2019 al 25.000 euro verstrekt voor het realiseren van een openbaar toilet in het Werelderfgoed, maar het was zowel de ChristenUnie en de VVD opgevallen dat-ie er nog steeds niet staat. Zij stelden vragen aan het gemeentebestuur hierover.

Bij de aanvraagprocedure voor de omgevingsvergunning is bezwaar gemaakt door omwonenden. Dat heeft voor enige vertraging gezorgd. “Het bezwaar is niet ontvankelijk verklaard, maar het overleg met omwonenden heeft wel veel tijd in beslag genomen”, meldt de gemeente Molenlanden.

Na dit overleg is de wens neergelegd om het toilet ook toegankelijk te maken voor invaliden. Deze aanpassing van de plannen gaf als resultaat een overschrijding van het in het bestemmingsplan toegestane bouwvlak. Daarop zijn de plannen wederom aangepast, zodat ze met inbegrip van een invalidentoilet toch binnen het bouwvlak passen.

Inmiddels is de toiletunit door de SWEK besteld. De verwachting is dat hij deze zomer zal worden geplaatst.