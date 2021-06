Hoe u het risico op auto-ongelukken kunt verminderen

De kans dat u een ernstig ongeval krijgt, hangt af van hoe u en anderen rijden. U heeft misschien weinig invloed op hoe andere mensen met hun voertuigen rijden, maar u kunt wel bepalen hoe u in uw voertuig navigeert. Ongevallen zijn voor het grootste deel vermijdbaar.

Als u gewond raakt bij een ongeval, bel dan de beste auto-ongevallen advocaat voor hulp.



Kijk voordat je gaat rijden

Ongelukken gebeuren wanneer bestuurders andere bestuurders, voetgangers en de weg negeren.



• Langzaam invoegen in het verkeer - Kijk altijd twee keer voordat u uw voertuig verplaatst en zorg ervoor dat u tijd heeft om in te voegen in het verkeer. Let erop dat andere bestuurders u zien. Als u te snel opgaat in het verkeer, hebben andere bestuurders mogelijk geen tijd om te reageren.

• Voorzichtig van rijstrook wisselen – Als u in het verkeer zit en van rijstrook moet veranderen, sein dan, maak oogcontact met andere bestuurders en zorg ervoor dat ze u zien voordat u van rijstrook verandert.

• Pas op voor kinderen en dieren - Kinderen en dieren schieten vaak zonder waarschuwing het verkeer in. Ga voorzichtig te werk als u in woonwijken of gebieden met veel geparkeerde voertuigen of obstakels rijdt.

• Scan vooruit en naar de zijkanten - Er zijn veel uitstekende redenen waarom bestuurders de weg voor en opzij zouden moeten scannen. Het snel scannen van de weg geeft voldoende tijd om te reageren. Auto's kunnen achteruitrijden van opritten, dieren kunnen naar de straat schieten, of een verkeerslicht kan veranderen en een stop aangeven. Bestuurders die zich bewust zijn van hun omgeving hebben tijd om te reageren en hebben minder snel een bedrijfsongeval dan bestuurders die zich niet bewust zijn van hun omgeving. Veel ongelukken gebeuren omdat bestuurders niet kijken voordat ze afslaan, van rijstrook veranderen of invoegen.

• Kijk in de richting waarin u rijdt – Kijkt u achter u als u vooruit rijdt? Natuurlijk niet. Dus waarom kijken sommige bestuurders in hun achteruitkijkspiegels als ze achteruit rijden? Spiegels helpen, maar geven niet het volledige beeld. Draai altijd en kijk achter u wanneer u achteruit rijdt, en gebruik uw spiegels om spatbord buigers te voorkomen.

Wees een attente chauffeur

Wist u dat chauffeurs die beleefd zijn tegen andere chauffeurs minder ongelukken veroorzaken dan chauffeurs die doen alsof de weg van hen is? Automobilisten die op de achterklep rijden, de weg overbelasten, agressief rijden en anderen niet vrij in en uit het verkeer laten bewegen, zijn gevaarlijk. Als u een van die bestuurders bent, moet u de manier waarop u rijdt veranderen. Als u een van die chauffeurs ziet, is het in uw eigen belang om ver uit de buurt te blijven.

Rijd niet als u slaperig of onder invloed bent

Vermoeide automobilisten kunnen net zo gevaarlijk zijn als automobilisten die onder invloed van drugs of alcohol rijden. Als je je niet 100 procent bewust bent, stop dan en rust uit totdat je dat wel bent. Onoplettende chauffeurs veroorzaken vaak ernstige ongevallen.

Ken uw voertuig voordat u gaat rijden

Raadpleeg de gebruikershandleiding voordat u met een voertuig gaat rijden. Chauffeurs die hun auto niet kennen, maken fouten die hen en anderen het leven kunnen kosten. Als u alle veiligheidsvoorzieningen begrijpt, wordt het rijden veiliger en aangenamer.

Voertuigen die goed worden onderhouden, zijn veiliger om te rijden. Defecte remmen, banden of stuurinrichting kunnen leiden tot verlies van controle en ernstige ongevallen. Inspecteer uw auto eenmaal per week of voor lange ritten op het nodige onderhoud. Houd voor het rijden rekening met gesprongen gloeilampen, versleten remmen en banden, onjuiste vloeistofniveaus, enz.