Buiten theatervoorstelling Hapje bij Haute Cultuurhuis in Langerak

LANGERAK • Bij het Haute Cultuurhuis aan de Lekdijk 96 in Langerak wordt op zondagmiddag 4 juli de buiten theatervoorstelling Hapje uitgevoerd.

Hapje is een sensuele comedy over hoe een huwelijk óók kan zijn. “Tot de dood ons scheidt? Philip en Carolina doen het anders: zij hebben een huwelijkscontract voor 10 jaar afgesloten. En vanavond hakken ze de knoop door, tekenen ze bij of gaan ze uit elkaar?”, aldus de beschrijving van de voorstelling.

Hapje wordt gespeeld door Mirthe Bron, Boy Ooteman en Noël van Santen. De regie is in handen van Daniël Cohen. De theatervoorstelling wordt tweemaal uitgevoerd: om 14.00 en 16.15 uur.

Voor meer informatie: www.hautecultuurhuis.nl, info@hautecultuurhuis.nl of 06-19049041.