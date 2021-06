Zebrapad in de Dorpsstraat van Lexmond opgeleverd

LEXMOND • Eindelijk ligt er dan een zebrapad op de Dorpsstraat in het centrum van Lexmond.

Na klachten van de bewoners over de verkeersveiligheid heeft het CDA, en dan met name raadslid Henk van Nieuwenhuijzen, zich ingezet voor dit zebrapad.

Van Nieuwenhuijzen: “In afwachting van de randweg is in ieder geval het oversteken in de Dorpstraat veiliger geworden.”

Het heeft zeven maanden geduurd om dit zebrapad voor elkaar te krijgen. “Maar nu ligt deze er dan, een mooi en veilig zebrapad, passend bij de inrichting van de Dorpsstraat”, aldus een tevreden van Nieuwenhuijzen.