Oudste kinderen Stapsteen Bleskensgraaf op bezoek bij Spacebuzz in Molenaarsgraaf

BLESKENSGRAAF/MOLENAARSGRAAF • Groep 7/8 van OBS De Stapsteen uit Bleskensgraaf heeft afgelopen donderdag 17 juni een bezoek gebracht aan de Spacebuzz bij van Hoorne in Molenaarsgraaf.

Het project moet kinderen bewust maken van het idee dat onze aarde ook een ‘ruimteschip’ is waar wij voor moeten zorgen.

Vooraf aan het bezoek hebben de kinderen al een planetarium gemaakt, een waterraket afgeschoten en gewerkt in het bijbehorende boekje. Vanaf vrijdag is de verwerking gestart, dat vindt plaats in de klas.