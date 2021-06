Boaz (10) uit Langerak loopt 369 euro bij elkaar voor stichting MS

LANGERAK • De tienjarige Boaz van der Rest uit Langerak heeft in de maand mei meegedaan aan ‘TheMay50K’, dat was een wereldwijd concept om in mei 50 km te wandelen en daarbij geld op te halen voor de stichting MS. Boaz heeft hiermee 369 euro opgehaald.

Boaz vond het heel erg dat er nog zo weinig voor alle mensen met MS mogelijk is en wilde daar graag bij helpen. Deze week kreeg hij van de stichting MS zijn medaille en certificaat voor zijn inzet.