SGP wil servicepunten gemeente Molenlanden zo snel mogelijk weer open

MOLENLANDEN • Nu de beperkingen vanwege het coronavirus steeds meer opgeheven worden, wil de fractie van de SGP dat de servicepunten van de gemeente Molenlanden zo snel mogelijk weer open gaan.

Inwoners van Molenlanden kunnen momenteel alleen op de servicepunten in Giessenburg en Nieuw-Lekkerland een afspraak maken voor gemeentelijke zaken. De wachtruimten in deze twee servicepunten zijn het ruimst. Hier kan de aanbevolen 1,5 meter onderlinge afstand in de wachtruimte gewaarborgd worden. De servicepunten in Arkel, Bleskensgraaf en Groot-Ammers zijn vooralsnog gesloten.

De fractie van de SGP heeft veel klachten gehoord uit de samenleving van inwoners die nu grotere afstanden moeten afleggen om bijvoorbeeld een document op te halen. “Dat willen we snel oplossen en proberen te voorkomen!”, meldt Wietse Blok van SGP Molenlanden.

De SGP wil weten waarom er niet meer maatwerk mogelijk is in de gemeentelijke dienstverlening. Ook wil de partij weten wanneer de servicepunten in Arkel, Bleskensgraaf en Groot-Ammers weer open kunnen gaan.

Ook wil de SGP weten of de gemeente in de afgelopen periode alle service heeft kunnen bieden en of er sprake is van een achterstand in de dienstverlening.