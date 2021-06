Vijfheerenlanden zoekt ‘gouden jongeren’ voor de Jeugdpenning

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden zoekt jongeren die goud waard zijn en een voorbeeld voor anderen. De gemeente wil hen waarderen met de Vijfheerenlanden Jeugdpenning.

In Vijfheerenlanden zijn veel kinderen en jongeren die zich vrijwillig en actief inzetten voor een ander. Voor vrienden, familie, andere kinderen en jongeren uit de buurt of voor een vereniging of stichting. De gemeente Vijfheerenlanden vindt het belangrijk dat deze jongeren weten dat zij dit waarderen en trots op hen zijn.

Op initiatief van Platform JongVHL, waarin raadsleden uit verschillende partijen samenwerken rondom het thema jongeren en democratie, reikt de gemeente sinds 2020 de Vijfheerenlanden Jeugdpenning uit. Ook dit jaar wil de gemeente rond 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, jongeren in het zonnetje zetten.

Jongeren tussen de 6 en 25 jaar die in Vijfheerenlanden wonen en zich vrijwillig en uitzonderlijk hebben ingezet voor een ander of voor de samenleving, een bijzondere (eenmalige) prestatie hebben geleverd, een heldendaad hebben verricht, mantelzorger zijn of een goed initiatief hebben genomen kunnen een Jeugdpenning ontvangen.

De komende maanden gaat de gemeente op zoek naar deze voorbeelden. Naar jongeren die iets liefs, goeds of belangrijks hebben gedaan voor een ander. Inwoners, van jong tot oud, kunnen tot uiterlijk 1 september een jongere aanmelden op www.vijfheerenlanden.nl/jeugdpenning.