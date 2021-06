Na zomervakantie verkiezing voor kinderburgemeester in Molenlanden

MOLENLANDEN • Na de zomervakantie gaat de verkiezing voor de eerste kinderburgemeester in de gemeente Molenlanden van start.

Daarmee geeft het college invulling aan de wens van de gemeenteraad om deze functie in te vullen. Al in 2019 pleitten Wietse Blok (SGP) en Dagmar van den Herik (CDA) via een motie voor een kinderburgemeester. De motie kreeg destijds steun van de raad.

Mede vanwege de coronacrisis duurde het wel enige tijd voordat er invulling aan werd gegeven. Tijdens het persgesprek vertelde burgemeester Theo Segers dinsdag dat het nu zover is. “Na de zomervakantie komt er een verkiezing. We richten ons daarbij op leerlingen uit groep zeven.”

Leeftijdscategorie

De gekozen kinderburgemeester zal een jaar in functie zijn en vervolgens het stokje overdragen aan zijn of haar opvolger. “We willen hiermee aan deze leeftijdscategorie duidelijk maken dat gemeentepolitiek zeker wel interessant is en hen er enthousiast voor maken.”

De kinderburgemeester zal onder meer een rol vervullen bij belangrijke momenten als Koningsdag en Dodenherdenking, maar de burgemeester wil zijn collega ook op andere momenten betrekken.

Aanmelden

Kinderen kunnen zich aanmelden voor deze functie. De verkiezing levert drie kandidaten op. “Met hen gaan we het gesprek aan om te kijken wie het meest geschikt is. Het is namelijk niet zomaar meerijden met de burgemeester; er wordt echt wel wat van de kinderburgemeester verwacht.”