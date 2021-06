Hoog bezoek bij Van der Leeden Mandwerk in Ameide

AMEIDE • Van der Leeden Mandwerk uit Ameide mocht afgelopen woensdag 9 juni hoog bezoek vanuit Den Haag ontvangen. Ambassadeur Mayerfas van Indonesië en zijn attaché bezochten op eigen verzoek het familiebedrijf, vanwege de goede handelsbetrekkingen met hun land.

Luuk van der Leeden, de vierde generatie van de familie, gaf tijdens het bezoek een presentatie over de geschiedenis van zijn bedrijf en de relatie met Indonesië. Het traditionele ambacht werd vanuit Nederland doorgezet naar Indonesië. De manden en meubelen worden nu al meer dan 30 jaar in de eigen fabriek van Van der Leeden in Indonesië van rotan gemaakt.

De ambassadeur kreeg een rondleiding door het bedrijf en de uitgebreide showroom, waar de ouders van de heer Van der Leeden ook aansloten om hun ervaringen en kennis mee uit te wisselen.

Van der Leeden verschaft aan meer dan 10.000 mensen werkgelegenheid onder goede arbeidsvoorwaarden. Vanwege de goede samenwerking en investering van het bedrijf in de lokale economie overhandigt de ambassadeur een trofee, als blijk van waardering met het nationale symbool van Indonesië, de garuda. Deze werd in dank aanvaard en in het bedrijf tentoongesteld.