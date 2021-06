Mooie cheque van Inspire2live-koor voor Prinses Maxima Centrum

ALBLASSERDAM/REGIO • Aan het eind van het tweede kwartaal van 2021 heeft het Inspire2live koor opnieuw een mooie cheque van 15.000 euro uitgereikt aan het Prinses Maxima Centrum.

Het bedrag is opgebouwd uit de doorbetaalde contributies, een gift van 1500 euro, online concerten maar vooral ook de ruim 5000 euro van de Paasactie door het Createam.

In totaal heeft het koor over de jaren 2020 en 2021 tot nu tot 90.000 euro gedoneerd aan het onderzoek voor hersentumoren bij kinderen. “Een prachtig bedrag waar we allemaal blij mee en dankbaar voor zijn”, reageert Peter Overduin van het Inspire2live-koor.