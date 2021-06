IkToon Challenge in Molenlanden met thema ‘Open Up!’

MOLENLANDEN • Amateurkunst organisatie IkToon afdeling Molenlanden daagt inwoners uit om (digitaal) creatief aan de slag te gaan met een challenge. Het thema hiervoor kan op dit moment niet anders zijn dan ‘Open Up!’.

“Na een lange periode van corona-maatregelen voelen we met iedere versoepeling de vrijheid dichterbij komen”, leggen de organistoren van IkToon Molenlanden uit. “Dus zing, dans, speel, schrijf, rap, acteer, film, teken of schilder mee en druk je gevoel van Open Up! uit met jouw creativiteit.”

Iktoon is op zoek naar mensen die vol passie kunst maken, voor zichzelf of voor een ander: een explosieve dans over vrijheid, aanstekelijke meezinger, portrettekening voor iemand die je hebt gemist, korte voorstelling met een open blik op de wereld, een ode aan de toekomst. Alle creatieve uitingen zijn welkom. En iedereen kan meedoen. Alleen als individu en samen als groep. En ondanks dat IkToon een amateurkunst gezelschap is, kunnen zowel amateurs als professionals meedoen.

Per provincie wordt één inzending gekozen op basis van de kracht van het gemaakte werk. Die kracht gaat verder dan alleen de kwaliteit van het werk zelf; het gaat ook om hoe het mensen raakt, vooral in deze tijden. “Wie maakt het meest troostrijke lied? Wie schrijft de warmste woor-den? Van welk schilderij krullen je mondhoeken ophoog? Doe mee en toon jouw verhaal!”, aldus de organisatoren.

Deelnemen met de iktoon Challenge kan tot en met 23 juni 2021. Op 30 juni worden de winnaars bekendgemaakt. De winnaars ontvangen een persoonlijke eretitel op basis van de kenmerkende kracht van hun werk, een professionele fotoshoot en een interview.

Inzendingen in Molenlanden kunnen bekend worden gemaakt via iktoonmolenlanden@gmail.com.

Een werkstuk, verhaal of video zal worden getoond op de website www.iktoon-molenlanden.jouwweb.nl en op www.facebook.com/iktoonmolenlanden.