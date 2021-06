Zuid-Holland Zuid in middenmoot met coronabesmettingen

REGIO • De Veiligheidsregio Zuid-Holland zakt verder terug richting de landelijke middenmoot voor wat betreft het aantal coronabesmettingen.

Dat stelde voorzitter Wouter Kolff van de Veiligheidsregio ZHZ donderdagmiddag tevreden vast tijdens zijn periodieke persgesprek.

De regio komt zelf niet meer voor in de landelijke top 10, maar staat nu op de twaalfde, dertiende plaats van de 25 Veiligheidsregio’s in Nederland.

Minder mensen in ziekenhuizen

“Het aantal ziekenhuisopnamen daalt, de druk op de zorg neemt af, de reguliere zorg trekt weer aan”, somde Wouter Kolff op.

“Maar als je corona krijgt, heeft het nog steeds dezelfde effecten. We hebben daarom nog steeds met bepaalde basismaatregelen”, waarschuwde hij.

Alert blijven

Ondanks het enorme tempo waarmee nu gevaccineerd wordt, is nog steeds bijna de helft van iedereen in Nederland niet of niet volledig gevaccineerd. Kolff: “Dat staat nog los van het buitenland, waar andere varianten opkomen. In Engeland zie je de Deltavariant veel. In percentages staat het daar 60 procent. Hier het nog geen groot probleem, maar we moeten alert blijven.”

Wouter Kolff ging ook nog in op de komende versoepelingen. Hij hoopt dat er volgende week weer meer versoepelingen aangekondigd kunnen worden, zodat op korte termijn alleen de maatregelen van de mondkapjes, de 1,5 meter afstand en het zoveel mogelijk thuis werken nog overblijven. Hij hoopt dat die laatste maatregelen aan het eind van de zomer eraf kunnen.

Heel weinig bekeuringen

Handhavers hebben in de afgelopen weken steeds minder overtredingen gezien van de coronamaatregelen die er nog steeds zijn. Vorige week werden er vijf bekeuringen uitgeschreven, de week daarvoor slechts een.

Het aantal prikken dat gezet wordt, is ook in de regio Zuid-Holland Zuid erg hoog. Morgen wordt de 250.000e vaccinatie gedaan in deze Veiligheidsregio. Omdat de piek straks geweest is, zal het aantal priklocaties in Dordrecht terug gebracht worden van twee naar een. Dan blijft alleen de Oranje Wit-locatie over.