BM van Houwelingen en Fien Wonen ondertekenen samenwerking

ZEDERIK • Fien Wonen en BM van Houwelingen hebben woensdag 9 juni een handtekening gezet onder een nieuw contract voor samenwerking in het dagelijks woningonderhoud.

De samenwerking zorgt voor efficiëntie en gemak. Reden voor een klein feestje dus. Met deze samenwerking is in het dagelijks onderhoud het aantal partners waarmee wordt samengewerkt teruggebracht naar één partij.

Remon Dul, manager Wonen & Vastgoed van Fien Wonen, licht toe: “Vanuit een lange lijst van aannemers zijn we uiteindelijk tot een lijst van vier aannemers gekomen. Deze vier aannemers zijn het selectietraject in gegaan waarbij zij gepresenteerd hebben hoe ze een eventuele samenwerking zouden vormgeven. Op basis van een aantal vooraf opgestelde criteria is uiteindelijk de keuze op BM van Houwelingen uitgekomen. We zijn super blij dat we met één partij ons proces verder kunnen optimaliseren en hiermee onze dienstverlening kunnen verbeteren.”

In 2017 fuseerde Omnivera met Goed Wonen Zederik. Hieruit kwam Fien Wonen. De partners, waarmee de fusiepartij samenwerkte, zijn al die tijd veelal in takt gebleven. Remon Dul: “Ook na de fusie is Fien Wonen geen grote corporatie. Met veel partijen samen werken zorgt ervoor dat je veel lijnen hebt, voor onze medewerkers maar ook voor onze huurders. De nieuwe samenwerking past binnen de grootte van Fien Wonen.” Door de samenwerking met BM van Houwelingen is er meer grip op het dagelijks onderhoud en is voor de huurder helder wie komt voor welke zaken.