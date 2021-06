Activiteiten in voormalig Zederik in de Week van de Gezonde Jeugd

ZEDERIK • In enkele dorpen in het voormalige Zederik wordt in de week van 7 tot en met 11 juni, tijdens de Week van de Gezonde Jeugd, diverse activiteiten gehouden voor kinderen.

Op maandag 7 juni is er in Hei- en Boeicop een skateclinic en stoepranden, op dinsdag 8 juni is er in Ameide beachvolleybal bij Het Spant en op woensdag 9 juni is er een sportcarrousel in Meerkerk. Op donderdag 10 juni is er een skateclinic en stoepranden in Lexmond en op vrijdag 11 juni zijn er activiteiten in het Spetterbad van Leerbroek.

De organisatie is in handen van Zederik in Beweging. Opgeven is verplicht en kan via www.zederikinbeweging.nl. Deelname is gratis. In verband met de huidige corona maatregelen is het helaas voor ouders/ verzorgers niet toegestaan om bij de activiteit aanwezig te zijn.