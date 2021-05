Samenhang sportaanbod ontbreekt in gemeente Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden zit ruim in z’n jasje zit voor wat betreft sportaccommodaties. Er is echter weinig samenhang en samenwerking met andere accommodaties, verenigingen en maatschappelijke instellingen.

Dat schrijft het college in een opinievoorstel, dat donderdagavond (27 mei) wordt besproken in de commissie Welzijn, Onderwijs en Sport. Het is de eerste aanzet om te komen tot een nieuw sportbeleid voor de gemeente Vijfheerenlanden.

Ter voorbereiding op het nieuwe beleidsplan zijn zo’n 20 gesprekken gevoerd met beleidsmedewerkers, met sportaanbieders en andere belanghebbenden. Ook is het aanbod van sportaccommodaties in kaart gebracht, evenals het gebruik en de bezetting.

Geringe samenhang

De geringe samenhang beperkt de realisatie van de ambities van de gemeente Vijfheerenlanden, de maatschappelijke partners en de verenigingen op het gebied van bewegen, sport en het sociale domein. “Er is dus voldoende capaciteit, maar de samenhang ontbreekt vaak.”

Om wat richting te geven aan de discussie zijn er drie mogelijkheden om iets te doen aan het probleem.

De gemeente kan bijvoorbeeld meer inzetten op samengestelde (open) sportaccommodaties waar bewegen, onderwijs, ontmoeten, sport, welzijn en zorg onder één dak of binnen een beperkt ruimtelijk gebied worden aangeboden.

Een andere mogelijkheid is een integrale en (wijk)gerichte inzet op specifieke doelgroepen en buurten die achterblijven in sportdeelname. En ten slotte is er nog de optie om meer ruimte te bieden aan en het faciliteren van commerciële sportaanbieders voor het organiseren van sport- en beweegactiviteiten voor specifieke doelgroepen.

Rol van de gemeente

Een ander belangrijk discussiepunt: moet de gemeente vooral faciliteren, stimuleren of ondersteunen?

Bij faciliteren worden sportverenigingen met kwalitatief goede en eigentijdse accommodaties in staat gesteld om vooral te doen waar ze van oudsher goed in zijn: het organiseren van sport en daarmee zorgen voor sociaal contact tussen inwoners van Vijfheerenlanden. Er zijn wel wat zorgen: door de vergrijzing zijn er minder vrijwilligers. Bovendien kiezen steeds meer mensen voor ongeorganiseerd sporten.

De afgelopen periode is het verenigingsleven grotendeels tot stilstand gekomen. “Dit heeft gevolgen voor het aantal actieve vrijwilligers en sportende leden. Met name over het stoppen van pubers en jongvolwassenen maken wij ons zorgen. Net als over de afname van het aantal leden van de zaalsporten.”

De gemeente kan ook kiezen om sportverenigingen te stimuleren om hun maatschappelijke rol te verbreden. Sport wordt dan een middel om brede maatschappelijke doelen te bereiken. Volgens de gemeente is er extra aandacht nodig in wijken waar de sportdeelname het laagst is, met name in De Hagen en Leerdam-West. Om hun bredere maatschappelijke rol te kunnen waarmaken, moeten verenigingen wel beschikken over een goede organisatie en gekwalificeerd kader.

Buurtcoaches

In de derde optie worden de verenigingen actief ondersteund om een brede rol te kunnen vervullen, in combinatie van de huidige inzet van buurtsportcoaches en sportcoördinatoren.

De buurtsportcoach heeft z’n nut bewezen als bruggenbouwer tussen buurt, onderwijs, welzijn, zorg en sport.