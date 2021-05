Gebruikers blij met verduurzaming Historium in Lexmond

LEXMOND • De Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop (VHLHB) heeft afscheid genomen van de gasmeter. Haar verenigingsgebouw ‘Historium’ in Lexmond is verduurzaamd en daar zijn alle betrokkenen erg blij mee.

“Het proces kwam enigszins moeizaam op gang, maar toen alle plooien waren gladgestreken, kwam de vaart erin. We zijn verheugd met het resultaat”, zegt voorzitter Ronnie Hendriks. Ook wethouder Christa Hendriksen toont zich tevreden. “Dit is een prachtig voorbeeld hoe we samen het vraagstuk van verduurzaming kunnen aanpakken.”

Drie jaar geleden zocht de vereniging een nieuw onderkomen en kreeg het de voormalige aula aan de Kortenhoevenseweg 28 in bruikleen. Het pand is door gemeente en vereniging geheel opgeknapt en werd bij de heropening Historium gedoopt. “We zijn enorm blij met het gebouw, waar we veel activiteiten met en voor onze leden kunnen ontplooien”, licht Hendriks toe. “Wel was het vanaf het begin onze wens om het gebouw te verduurzamen. Het is gebouwd in de jaren 60 en totaal niet geïsoleerd.”

Stapsgewijs

Eind 2018 heeft de vereniging een aanvraag ingediend om het gemeentelijke gebouw te verduurzamen. Wethouder Hendriksen: “Wens van de vereniging was om van het gas af te gaan, te isoleren en zonnepanelen aan te brengen. Samen is gezocht naar een manier om dat ook financieel mogelijk te maken. Omdat het pand in gemeentelijk eigendom is, wilde de gemeente hier mét de vereniging in investeren. Alleen door samen de schouders eronder te zetten, kon dit project slagen.”

De verduurzaming is in stappen uitgevoerd. Op het plaatsen van zonnepanelen na is de klus geklaard. Vastgoedbeheerder Hans Bloem was namens de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden.

“In samenspraak met de vereniging is dit gebouw van het gas afgehaald. We investeren in extra isolatie op het dak waardoor optimaal rendement wordt gehaald in combinatie met de zonnepanelen die worden geplaatst. De vereniging had zelf de spouwmuren laten isoleren, en wij hebben daarnaast de beglazing vervangen door isolatieglas. Door het plaatsen van de warmtepompen is het gebouw in de winter goed warm te houden en daar dragen alle isolatiemaatregelen natuurlijk goed aan bij.”

De heropening van het Historium na de coronacrisis en alle verbouwingen is voorzien op zaterdag 9 oktober. “Ik hoop dat de wethouder dan de opening wil verrichten, want zij en haar ambtenaren hebben goed werk verricht. Op die dag willen we er samen met onze leden een gezellige dag van maken”, aldus voorzitter Hendriks.