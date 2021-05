Windroos eerste vmbo school in Nederland met Adobe Photoshop certificaat

GORINCHEM • In de afgelopen weken hebben twee leerlingen van vmbo school de Windroos in Gorinchem het Adobe Photoshop Certificaat behaald. Dat is uniek voor Nederland: Je Photoshop certificaat halen op een vmbo school.

De afgelopen maanden hebben Fleur en Tabitha uit klas 4 Media & vormgeving erg hard gestudeerd en geoefend om Adobe Photoshop onder de knie te krijgen. Het examen toetst niet alleen de praktische vaardigen maar ook de theoretische kennis van Adobe Photoshop.

Het examen wordt wereldwijd door Adobe uitgegeven. ‘Daarom is het heel erg knap en een grote prestatie dat Fleur en Tabitha dit als eerste VMBO leerlingen van Nederland hebben behaald’, stelt de school in een persbericht.

Nederland kampioenschap

Inmiddels is het certificaat vanuit Utah binnen. ‘Wellicht zien we Fleur en Tabitha terug op het Nederlands Kampioenschap Adobe wat in het najaar van 2021 wordt gehouden. Met dit certificaat op zak, ligt de wereld aan hun voeten.’

Leerlingen die het vak Media & vormgeving volgen, kunnen op de Windroos hun ACA halen. ACA staat voor Adobe Certified Associate. Dit is een door de industrie erkend certificaat dat je bekwaamheid aantoont in Adobe-gereedschappen voor digitale communicatie.

Technologie

Een paar jaar geleden is de Windroos gestart met een Media & vormgeving programma. Hierin kunnen talentvolle creatieve leerlingen breed kennis maken met de wereld van media, design en technologie. De Windroos is vorig jaar een officieel Adobe Testing Center geworden. ‘Daarmee wordt leerlingen die dat willen iets extra geboden: een officieel erkend Adobe certificaat!’