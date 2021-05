Tarief voor afval inzamelen en verwerken stijgt met bijna 17 euro

REGIO • Reinigingsdienst Waardlanden laat de tarieven voor de inzameling en verwerking van afval het komend jaar stijgen met 16,71 euro. Het tarief was 232,28 euro in 2021 en wordt 249 euro in 2022.

De stijging van het tarief voor de afvalverwerking vloeit vrijwel volledig voort uit de hoger geworden kosten van de verwerking van de afvalstromen.

Waardlanden hoopt dat er in de toekomst weer een daling zal optreden bij de kosten van afvalverwerking. “Wij zijn echter ook sterk afhankelijk van de prijsontwikkelingen hierin”, meldt het bedrijf in haar begroting voor het komende jaar.