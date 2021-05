VVD en CU maken zich zorgen over cyberweerbaarheid van gemeente Molenlanden

MOLENLANDEN • De fracties van de VVD en ChristenUnie (CU) in Molenlanden maken zich zorgen over de cyberweerbaarheid van de gemeente.

Ze hebben hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Aanleiding zijn de recente datalekken bij de GGD-GHOR en het lamleggen van de dienstverlening in de gemeente Hof van Twente. Dat gebeurde eind vorig jaar.

“Welke lessen zijn er geleerd van de situatie bij de HOF van Twente en welke concrete beheer(s)maatregelen zijn genomen om een soortgelijke situatie in onze gemeente te voorkomen?”, wil de VVD weten.

De ChristenUnie wil graag weten welke acties de gemeente onderneemt of gaat ondernemen om dergelijke ingrijpende hacks te voorkomen.

E-mail of Whatsapp is nu de wijze waarop digitaal wordt gecommuniceerd binnen de gemeente. Nadeel van e-mail is dat de foutgevoeligheid (zoals het -per ongeluk- CC’en van de verkeerde personen) en veiligheid (e-mail is niet standaard versleuteld, makkelijk ongemerkt te onderscheppen en heeft de eigenschap dat het zich veelvoudig kopieert) eigenlijk onvoldoende is om de vertrouwelijkheid te borgen.

De fracties van de VVD en CU willen graag veilig digitaal communiceren, zowel intern als extern, zeker over vertrouwelijke politieke zaken. De VVD wil graag advies krijgen over de meest geschikte/veilige applicatie voor video-conferencing, berichten-app voor mobiele devices en desktop computers en een veilig alternatief voor e-mail.

“Daarnaast zijn wij benieuwd in hoeverre de gemeente de raadsleden en het college hierin kan faciliteren, zodat er veiliger kan worden gewerkt en het risico op datalekken kan worden beperkt en schendingen van vertrouwelijkheid kunnen worden voorkomen”, meldt Bert Snoek van de VVD tot besluit.