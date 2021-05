Symposium Cornelis Graafland vanuit Hervormde kerk van Ameide

AMEIDE • KokBoekencentrum Uitgevers organiseert op 28 mei het Symposium Cornelis Graafland vanuit het Hervormde kerkgebouw van Ameide-Tienhoeven. Dit was de gemeente die dr. Graafland in de vijftier jaren van de vorige eeuw als eerste diende.

Het symposium vindt plaats ter gelegenheid van de presentatie van de biografie van Cornelis Graafland, geschreven door Arjan Boersma. De biografie heeft de titel ‘Tegendraads gereformeerd’ gekregen. Ook wordt op 28 mei een bundel preken en opstellen van Graafland gepresenteerd met als titel ‘Geest en leven’.

Tegendraads gereformeerd

Prof. dr. C. Graafland werd in 1928 geboren in een piëtistisch-gereformeerd gezin. Na zijn predikantschap was hij van 1972-1993 bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht in de Gereformeerde Godgeleerdheid vanwege de Gereformeerde Bond. Hij groeide uit tot een spraakmakend en tegendraads theoloog. Hij was soms kritisch op de gereformeerde traditie. Toch is Graafland zijn leven lang overtuigd gereformeerd gebleven. Deze biografie toont zijn existentiële gerichtheid op het Woord van God.

Geest en leven

In Geest en leven zijn verschillende teksten gebundeld die C. Graafland schreef over de Heilige Geest. In dit boek is een aantal relevante artikelen van dr. Graafland samengebracht, geschreven voor een breed publiek. Ze geven inzicht in de spirituele dimensies van de gereformeerde traditie, maar ze brengen de lezer ook in aanraking met de geloofsbeleving van Graafland zelf. Deze bundel bevat eveneens een aantal preken en overdenkingen van zijn hand die niet eerder werden gepubliceerd.

Livestream vanuit Ameide

Het Symposium Cornelis Graafland wordt via een livestream op YouTube uitgezonden vanuit het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Ameide-Tienhoven, de gemeente die dr. C. Graafland diende van 1953 tot 1958. Meer over het programma en de wijze van aanmelden is te vinden op www.kokboekencentrum.nl/nieuws/symposium-cornelis-graafland.